В Реале наметили трансферную цель из числа подопечных Гвардиолы

Игроком мадридского «Реала» может стать испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.

Сообщается, что в стане «сливочных» планируют вплотную заняться трансфером чемпиона Европы 2024 в летнее межсезонье 2025.

Как известно, Родри был признан лучшим игроком Евро-2024, который он выиграл в составе сборной Испании.

Действующий контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года.

Ранее 28-летний Родри назвал самого величайшего футболиста.