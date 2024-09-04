Испания04 сентября 2024, 07:33 | Обновлено 04 сентября 2024, 07:40
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В Реале наметили трансферную цель из числа подопечных Гвардиолы
В шорт-листе «галактикос» испанец Родри
04 сентября 2024, 07:33 | Обновлено 04 сентября 2024, 07:40
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Игроком мадридского «Реала» может стать испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.
Сообщается, что в стане «сливочных» планируют вплотную заняться трансфером чемпиона Европы 2024 в летнее межсезонье 2025.
Как известно, Родри был признан лучшим игроком Евро-2024, который он выиграл в составе сборной Испании.
Действующий контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года.
Ранее 28-летний Родри назвал самого величайшего футболиста.
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