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Испания
04 сентября 2024, 07:33 | Обновлено 04 сентября 2024, 07:40
780
0

В Реале наметили трансферную цель из числа подопечных Гвардиолы

В шорт-листе «галактикос» испанец Родри

04 сентября 2024, 07:33 | Обновлено 04 сентября 2024, 07:40
780
0
В Реале наметили трансферную цель из числа подопечных Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Игроком мадридского «Реала» может стать испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.

Сообщается, что в стане «сливочных» планируют вплотную заняться трансфером чемпиона Европы 2024 в летнее межсезонье 2025.

Как известно, Родри был признан лучшим игроком Евро-2024, который он выиграл в составе сборной Испании.

Действующий контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года.

Ранее 28-летний Родри назвал самого величайшего футболиста.

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Юрій Остроумов Источник: AS
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