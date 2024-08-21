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Англия
21 августа 2024, 08:21 | Обновлено 21 августа 2024, 08:24
926
0

Чемпион Евро-2024 Родри назвал самого величайшего футболистам

Испанец не отдал должное ни Месси, ни Роналду

21 августа 2024, 08:21 | Обновлено 21 августа 2024, 08:24
926
0
Чемпион Евро-2024 Родри назвал самого величайшего футболистам
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне и Родри

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, который в составе своей национальной команды выиграл Евро-2024, высказался о том, кого он считает самым величайшим футболистом планеты.

28-летнего игрока попросили высказать мнение о том, кто лучший футболист за все время: Криштиану Роналду или Лионель Месси. Вместо этого Родри заявил, что такого статуса достоен его одноклубник бельгиец Кевин Де Брюйне.

Как известно, ранее вингер «горожан» Джек Грилиш также называл бельгийца Де Брюйне лучшим футболистом в истории.

Напомним, Де Брюйне в предыдущем сезоне в составе «Манчестер Сити» провел во всех турнирах 26 матчей, забил шесть голов, сделал 18 ассистов.

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Родри Кевин де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лионель Месси Криштиану Роналду
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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