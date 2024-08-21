Чемпион Евро-2024 Родри назвал самого величайшего футболистам

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, который в составе своей национальной команды выиграл Евро-2024, высказался о том, кого он считает самым величайшим футболистом планеты.

28-летнего игрока попросили высказать мнение о том, кто лучший футболист за все время: Криштиану Роналду или Лионель Месси. Вместо этого Родри заявил, что такого статуса достоен его одноклубник бельгиец Кевин Де Брюйне.

Как известно, ранее вингер «горожан» Джек Грилиш также называл бельгийца Де Брюйне лучшим футболистом в истории.

Напомним, Де Брюйне в предыдущем сезоне в составе «Манчестер Сити» провел во всех турнирах 26 матчей, забил шесть голов, сделал 18 ассистов.