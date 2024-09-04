Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУРКИС: «Помните: Беланда, Ленс. Эти легионеры были очень хорошие»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 06:40 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:55
336
1

СУРКИС: «Помните: Беланда, Ленс. Эти легионеры были очень хорошие»

Президент «Динамо» рассказал о трансферной кампании киевской команды

04 сентября 2024, 06:40 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:55
336
1
СУРКИС: «Помните: Беланда, Ленс. Эти легионеры были очень хорошие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юнес Беланда

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о трансферной кампании киевской команды в летнее межсезонье:

«Мы очень качественно усилились летом. И Шовковский это может подтвердить. Приглашать иностранных игроков – это очень тяжело. И дорого, и тяжело. Когда идет война – это очень сложно. Не все хотят сюда ехать.

Когда говорят, что вот Полесье, ЛНЗ приглашают футболистов – мы видели этих футболистов в матчах. Как бы то ни было, мы должны забивать 3–4 мяча и закрывать матч. Это уровень этих команд.

Динамо представляет страну, и пока мы ее достойно представляем. Нам нужны очень хорошие игроки. Когда-то были, и мы могли их пригласить. Вы ведь помните: и Юнес Беланда, и Джермейн Ленс. Эти легионеры были очень хорошие, они составляли конкуренцию нашим украинским ребятам».

По теме:
В УПЛ утвердили даты, время проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины
СУРКИС: «Лацио, Рома – это команды, которые нам раньше не попадались»
БУДКОВСКИЙ: «Мы должны сохранять и продолжать дух мужиков»
Динамо Киев Игорь Суркис Юнес Беланда Джермейн Ленс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наталья Кобзар стала паралимпийской чемпионкой в беге на 400 метров
Олимпийские игры | 03 сентября 2024, 23:23 1
Наталья Кобзар стала паралимпийской чемпионкой в беге на 400 метров
Наталья Кобзар стала паралимпийской чемпионкой в беге на 400 метров

Это пятая золотая награда Украины в легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
Теннис | 03 сентября 2024, 13:29 0
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США

В 1/4 финала Ига сразится против Джессики Пегулы

Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Футбол | 03.09.2024, 07:10
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Футбол | 03.09.2024, 22:50
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Футбол | 03.09.2024, 22:25
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Беланда баластом був , Ленс топ питань нема
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
Стала известна оценка Довбика за матч против итальянского гранда Ювентуса
02.09.2024, 00:06 3
Футбол
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
03.09.2024, 06:56
Теннис
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
02.09.2024, 11:57 27
Футбол
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
02.09.2024, 17:10 5
Бокс
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
02.09.2024, 09:15
Теннис
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
03.09.2024, 10:25 14
Футбол
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
02.09.2024, 01:59 3
Теннис
«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ
«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ
02.09.2024, 14:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем