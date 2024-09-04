СУРКИС: «Помните: Беланда, Ленс. Эти легионеры были очень хорошие»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о трансферной кампании киевской команды в летнее межсезонье:

«Мы очень качественно усилились летом. И Шовковский это может подтвердить. Приглашать иностранных игроков – это очень тяжело. И дорого, и тяжело. Когда идет война – это очень сложно. Не все хотят сюда ехать.

Когда говорят, что вот Полесье, ЛНЗ приглашают футболистов – мы видели этих футболистов в матчах. Как бы то ни было, мы должны забивать 3–4 мяча и закрывать матч. Это уровень этих команд.

Динамо представляет страну, и пока мы ее достойно представляем. Нам нужны очень хорошие игроки. Когда-то были, и мы могли их пригласить. Вы ведь помните: и Юнес Беланда, и Джермейн Ленс. Эти легионеры были очень хорошие, они составляли конкуренцию нашим украинским ребятам».