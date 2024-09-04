Лига Европы04 сентября 2024, 05:28 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:56
427
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СУРКИС: «Лацио, Рома – это команды, которые нам раньше не попадались»
Президент «Динамо» высказался о соперниках киевской команды в Лиге Европы
04 сентября 2024, 05:28 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:56
427
0
Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о соперниках киевской команды в Лиге Европы:
«Лига Европы тогда и сейчас – это разные турниры. Будем откровенны, Лацио, Рома – это команды, которые нам раньше не попадались в Лиге Европы, или мы играли с ними в плей-офф.
Будем играть с ними, мы не можем не играть. Я смотрел матч Лацио с Миланом. Лацио – мощная команда, но как говорится, со всеми можно играть».
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