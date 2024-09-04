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Украина. Первая лига
04 сентября 2024, 06:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:36
454
0

Источник: Металлист 1925 подпишет еще одного экс-игрока Днепра-1

Сергей Горбунов может продолжить карьеру в харьковском клубе

04 сентября 2024, 06:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:36
454
0
Источник: Металлист 1925 подпишет еще одного экс-игрока Днепра-1
СК Днепр-1. Сергей Горбунов

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» планирует подписать еще одного экс-игрока «Днепра-1».

Харьковский клуб заключит контракт с опытным защитником Сергеем Горбуновым, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

В предыдущие два сезона 30-летний фулбек защищал цвета «Днепра-1», а с июля находился в статусе свободного агента.

Сергей Горбунов за «Днепр-1» в прошлом сезоне сыграл 16 матчей УПЛ и 3 поединка еврокубков, без забитых голов.

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Металлист 1925 Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Сергей Горбунов свободный агент Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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