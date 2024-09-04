Источник: Металлист 1925 подпишет еще одного экс-игрока Днепра-1

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» планирует подписать еще одного экс-игрока «Днепра-1».

Харьковский клуб заключит контракт с опытным защитником Сергеем Горбуновым, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

В предыдущие два сезона 30-летний фулбек защищал цвета «Днепра-1», а с июля находился в статусе свободного агента.

Сергей Горбунов за «Днепр-1» в прошлом сезоне сыграл 16 матчей УПЛ и 3 поединка еврокубков, без забитых голов.