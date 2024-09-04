Украина. Первая лига04 сентября 2024, 06:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:36
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Источник: Металлист 1925 подпишет еще одного экс-игрока Днепра-1
Сергей Горбунов может продолжить карьеру в харьковском клубе
04 сентября 2024, 06:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 06:36
454
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Клуб Первой лиги «Металлист 1925» планирует подписать еще одного экс-игрока «Днепра-1».
Харьковский клуб заключит контракт с опытным защитником Сергеем Горбуновым, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
В предыдущие два сезона 30-летний фулбек защищал цвета «Днепра-1», а с июля находился в статусе свободного агента.
Сергей Горбунов за «Днепр-1» в прошлом сезоне сыграл 16 матчей УПЛ и 3 поединка еврокубков, без забитых голов.
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