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Молодежные турниры
04 сентября 2024, 05:05 | Обновлено 04 сентября 2024, 05:51
52
0

Женская сборная Украины WU-19 готовится к отбору Евро-2025

Команда Наталии Игнатович будет работать в Тернополе в течение недели

04 сентября 2024, 05:05 | Обновлено 04 сентября 2024, 05:51
52
0
Женская сборная Украины WU-19 готовится к отбору Евро-2025
УАФ

3 сентября начался учебно-тренировочный сбор молодежной женской сборной Украины WU-19.

Команда Наталии Игнатович будет работать в Тернополе в течение недели и проведет два контрольных поединка с девичьей сборной Украины WU-17.

Женская молодежная сборная Украины готовится к первому раунду отбора Евро-2025 WU-19, где в группе В6 сыграет с командами Израиля и Армении.

Матчи группы будут принимать Армения в конце ноября. 26 ноября сине-желтые сыграют с Арменией (хозяйками), 29 ноября – с Израилем. Для того чтобы повыситься в классе, нужно либо занять первое место, либо стать лучшей командой из шести вторых.

Состав молодежной женской сборной Украины WU-19

Вратари: Виктория Калинчук (Кривбасс Кривой Рог), Светлана Снигур (Полесье Житомир).

Защитники: Елизавета Масловская, Виктория Шевцова (обе – Шахтер Донецк), Мария Игнатенко, Диана Ткачук (обе – Ладомир Владимир), Анастасия Яремчук (Полесье Житомир).

Полузащитники: Лидия Заборовец (Шахтер Донецк), Елена Марценюк, Диана Боровская (обе – ЕМС-Подолье Винница), Анастасия Тарасенко (Ладомир Владимир), Анастасия Стахнюк, Анастасия Жигадло (обе – Кривбасс Кривой Рог), Анна Климова, Ангелина-Мария Шаламай (обе – КУ АЗС, Польша).

Нападающие: Вероника Голованчук (Оболонь Киев), Анастасия Ляхович (Шахтер Донецк), Сабина Азизова, Варвара Козлюк (обе – Полесье Житомир), Марина Птицына (Систерс Одесса).

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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