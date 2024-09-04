Девичья сборная Украины WU-17 начала учебно-тренировочные сборы в Тернополе
Команда Юрия Сапронова готовится к 1-му раунда отбора к Евро-2025 WU-17
3 сентября девичья сборная Украины WU-17 в составе 20 игроков (2008-2009 г.р.) начала в Тернополе недельные учебно-тренировочные сборы.
Будут традиционно проведены два контрольных поединка с молодежной женской сборной Украины WU-19.
Команда Юрия Сапронова готовится к первому раунду отбора Евро-2025 WU-17, где в группе В2 сыграет с командами Румынии, Мальты и Молдовы.
Матчи группы будут принимать Мальта в ноябре. 13 ноября сине-желтые сыграют с Молдовой, 16 ноября – с Мальтой (хозяйками), 19 ноября – с Румынией. Для того чтобы повыситься в классе, команде нужно либо занять первое место, либо стать лучшей из шести вторых.
Состав девичьей сборной Украины WU-17
Вратари: Анастасия Чубак (ЕМС-Подолье Винница), Мария Вакулко (Лицей Костополь), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог).
Защитники: Анастасия Белкина, Ирина Олейниченко (обе – Кривбасс Кривой Рог), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Валерия Казина (ДЮСШ Подол Киев), Екатерина Деркач (Погорина Костополь), Мария Осадчая (Систерва Одесса), Дарина Ивасько (Минай).
Полузащитники: Милена Иванченко, Анна Авраменко, Дарья Колодий (все – Кривбасс Кривой Рог), Эвелина Купцова (Металлист 1925 Харьков), Мария Куць (Ворскла Полтава), Дарья Артеменко, Виктория Савкина, Зоряна Гладун (все – Ладомир Владимир).
Нападающие: София Коновалова (Ладомир Владимир), Карина Леспух (Минай).
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