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Молодежные турниры
04 сентября 2024, 04:37 | Обновлено 04 сентября 2024, 05:13
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Девичья сборная Украины WU-17 начала учебно-тренировочные сборы в Тернополе

Команда Юрия Сапронова готовится к 1-му раунда отбора к Евро-2025 WU-17

04 сентября 2024, 04:37 | Обновлено 04 сентября 2024, 05:13
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Девичья сборная Украины WU-17 начала учебно-тренировочные сборы в Тернополе
УАФ

3 сентября девичья сборная Украины WU-17 в составе 20 игроков (2008-2009 г.р.) начала в Тернополе недельные учебно-тренировочные сборы.

Будут традиционно проведены два контрольных поединка с молодежной женской сборной Украины WU-19.

Команда Юрия Сапронова готовится к первому раунду отбора Евро-2025 WU-17, где в группе В2 сыграет с командами Румынии, Мальты и Молдовы.

Матчи группы будут принимать Мальта в ноябре. 13 ноября сине-желтые сыграют с Молдовой, 16 ноября – с Мальтой (хозяйками), 19 ноября – с Румынией. Для того чтобы повыситься в классе, команде нужно либо занять первое место, либо стать лучшей из шести вторых.

Состав девичьей сборной Украины WU-17

Вратари: Анастасия Чубак (ЕМС-Подолье Винница), Мария Вакулко (Лицей Костополь), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог).

Защитники: Анастасия Белкина, Ирина Олейниченко (обе – Кривбасс Кривой Рог), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Валерия Казина (ДЮСШ Подол Киев), Екатерина Деркач (Погорина Костополь), Мария Осадчая (Систерва Одесса), Дарина Ивасько (Минай).

Полузащитники: Милена Иванченко, Анна Авраменко, Дарья Колодий (все – Кривбасс Кривой Рог), Эвелина Купцова (Металлист 1925 Харьков), Мария Куць (Ворскла Полтава), Дарья Артеменко, Виктория Савкина, Зоряна Гладун (все – Ладомир Владимир).

Нападающие: София Коновалова (Ладомир Владимир), Карина Леспух (Минай).

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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