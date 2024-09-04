Завод Украинской ассоации футбола (УАФ), ставший одной из причин возбуждения уголовных производств против бывшего президента ассоциации Андрея Павелко, уничтожен в результате обстрела Краматорска россиянами.

В ночь с 25 на 26 июля 2024 года рф нанесла ракетный удар по промзоне Краматорска, в результате чего возник пожар на территории Старокраматорского машиностроительного завода. В результате пожара сгорело и имущество завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей, которое теперь не подлежит восстановлению. Суммарная балансовая стоимость поврежденного оборудования составляет более 107 млн гривен.

Все это имущество находилось под арестом с 2020 года, когда открыли одно из уголовных производств против Андрея Павелко, потому что оно является вещественным доказательством. Следствие против Павелко и бывшего генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого продолжается.

Павелко и Записоцкий подозреваются в организации схемы по хищению государственных средств, выделенных в 2017 году на бюджетную программу «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины», которую они осуществляли с помощью этого завода УАФ.

ФОТО. Уничтожен завод УАФ по изготовлению искусственных полей в Краматорске