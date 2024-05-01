Источник: с 2020 года УАФ на юридические услуги потратила 20 млн грн

Футбольный журналист Игорь Цыганык затронул вопрос расходов на юридические услуги за предыдущие годы.

Журналист подчеркнул, что еще до начала аудита областные ассоциации футбола требовали в УАФ объяснить, почему на услуги юристов с 2020 года по 2023 год было потрачено примерно 20 млн грн. Также Цыганык отметил, что часть этих документов была подписана Игорем Грищенко, который является генеральным секретарем УАФ:

«Аудит. Я хочу подчеркнуть, что была такая формулировка, приблизительно, что при Павелко был отток бюджета на 1 млрд 300 млн грн. Это 30 млн долларов. Я проконсультировался со всеми. Во-первых, люди понимают, что давать оценку аудита до завершения – это неправильно и особенно выдавать это на официальных ресурсах. Это кому-то в кулуарах ты можешь сказать, но на официальных ресурсах есть возможность потом ее обжаловать или сказать: «Ответьте, что на самом деле происходит».

Но мне стало интересно, начинаем искать документы. Вот представьте себе, с 2020 года (может, и раньше, но у меня документы с 2020 года, это еще до официального аудита) на юридические услуги было потрачено примерно 20 млн грн. Это при стоимости доллара на тот момент 25–26 грн. Почти 800 тысяч долларов. И это обращение от ассоциаций областных, которые просили это все поднять, но почему-то это не делали. Это еще до аудита было понятно.

Вот акты предоставления услуг. Подписаны, кстати, Игорем Грищенко, который на сегодняшний день является Генеральным секретарем УАФ. Акт приемки-передачи, это документы на 20 млн гривен юридических услуг! А что тогда делал там Юридический департамент, я не совсем понимаю, если на такие простые решения нужно брать людей со стороны, чтобы они вам писали выводы, давали какую-то определенную оценку. Это как объяснить? И почему об этом никто не говорит, хотя это 2020 год, и есть запросы, почему так много денег было потрачено на юридические услуги. Это до аудита.

Но ведь на документах есть подписи. Те люди, которые подписывали, они сейчас остались, и они точно так же должны давать объяснение этому. Куда же подевались все эти деньги? На 20 млн грн таких актов приемки-передач работ на сторонние юридические фирмы. И значит, здесь мы ничего не говорим, а здесь на официальном ресурсе идет информация об 1 млрд 300 млн грн. Мне интересно, в эту сумму входят эти 20 млн грн или нет. У меня такое впечатление, что сейчас выгодно – скрывается. Все остались на своих местах. И теперь оставшиеся на своих местах люди пытаются тех людей, которые не попали в волну, скажем так, обрезать, чтобы потом не было воспоминаний и моментов, еще чего-то. Сначала нужно об этом поговорить. Что мы подписывали такое? И интересно, что делается в УАФ и что будет делаться».