Известны предварительные результаты аудита УАФ. Убытки более чем в млрд грн
Основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями
Стали известны предварительные результаты независимого аудита деятельности Украинской ассоциации футбола за 2015-2023 годы. Всесторонний аудит деятельности ассоциации был анонсирован Андреем Шевченко в январе 2024 года, сразу после его избрания на должность президента УАФ.
На данном этапе независимая украинская аудиторская компания AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд 342 млн 900 тыс. грн. Основные убытки вызваны операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/ услуг.
Приведенные данные являются предварительными и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа.
Ранее Виктор Вацко сообщал о 2 попытках подкупа компании, которая занималась аудитом деятельности УАФ.
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ну а якщо серйозно, то якщо Шевченко доведе дану справу до завершення, то це вже буде великий плюс.
Кого б то запросити на посаду президента України, щоб також провів подібний аудит