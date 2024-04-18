Известны предварительные результаты аудита УАФ. Убытки более чем в млрд грн

Стали известны предварительные результаты независимого аудита деятельности Украинской ассоциации футбола за 2015-2023 годы. Всесторонний аудит деятельности ассоциации был анонсирован Андреем Шевченко в январе 2024 года, сразу после его избрания на должность президента УАФ.

На данном этапе независимая украинская аудиторская компания AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд 342 млн 900 тыс. грн. Основные убытки вызваны операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/ услуг.

Приведенные данные являются предварительными и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа.

Ранее Виктор Вацко сообщал о 2 попытках подкупа компании, которая занималась аудитом деятельности УАФ.