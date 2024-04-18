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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 16:32 |
1484
2

Известны предварительные результаты аудита УАФ. Убытки более чем в млрд грн

Основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями

18 апреля 2024, 16:32 |
1484
2
Известны предварительные результаты аудита УАФ. Убытки более чем в млрд грн
УАФ. Андрей Павелко

Стали известны предварительные результаты независимого аудита деятельности Украинской ассоциации футбола за 2015-2023 годы. Всесторонний аудит деятельности ассоциации был анонсирован Андреем Шевченко в январе 2024 года, сразу после его избрания на должность президента УАФ.

На данном этапе независимая украинская аудиторская компания AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд 342 млн 900 тыс. грн. Основные убытки вызваны операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/ услуг.

Приведенные данные являются предварительными и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа.

Ранее Виктор Вацко сообщал о 2 попытках подкупа компании, которая занималась аудитом деятельности УАФ.

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Украинская ассоциация футбола финансы Андрей Шевченко
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Boodya
Скажуть "аяяй більше так не роби"? Чи що? Цікаво чи буде розвиток в цієї новини?
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+1
nick07
сума озвучено, тепер питання по уточненню відктаів, щоб закрили справу)))))))
ну а якщо серйозно, то якщо Шевченко доведе дану справу до завершення, то це вже буде великий плюс.
Кого б то запросити на посаду президента України, щоб також провів подібний аудит
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0
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