Капитан Ворсклы пропустит спарринг с Александрией. Что случилось?

Как стало известно Sport.ua, во время паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, футболисты «Ворсклы» проведут 7 сентября спарринг с лидером УПЛ – «Александрией».

По имеющимся данным в этом спарринге не сможет принять участия капитан полтавчан Игорь Пердута, который получил травму перед матчем 5 тура с «Карпатами» и планирует возобновить тренировки в общей группе 9 сентября.

В расположении «Ворсклы» отсутствует защитник Илья Крупский, вызванный в молодежную сборную Украины.

Сейчас «Ворскла» на 7 месте в чемпионате УПЛ, набрав семь пунктов.

Ранее мы сообщали, что турецкий клуб «Бодрумспор» официально объявил о трансфере 27-летнего албанского форварда Тауланта Сефери из полтавской «Ворсклы».