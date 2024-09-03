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  4. Капитан Ворсклы пропустит спарринг с Александрией. Что случилось?
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 20:20 |
110
0

Капитан Ворсклы пропустит спарринг с Александрией. Что случилось?

Матч состоится седьмого сентября 

03 сентября 2024, 20:20 |
110
0
Капитан Ворсклы пропустит спарринг с Александрией. Что случилось?
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Как стало известно Sport.ua, во время паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, футболисты «Ворсклы» проведут 7 сентября спарринг с лидером УПЛ – «Александрией».

По имеющимся данным в этом спарринге не сможет принять участия капитан полтавчан Игорь Пердута, который получил травму перед матчем 5 тура с «Карпатами» и планирует возобновить тренировки в общей группе 9 сентября.

В расположении «Ворсклы» отсутствует защитник Илья Крупский, вызванный в молодежную сборную Украины.

Сейчас «Ворскла» на 7 месте в чемпионате УПЛ, набрав семь пунктов.

Ранее мы сообщали, что турецкий клуб «Бодрумспор» официально объявил о трансфере 27-летнего албанского форварда Тауланта Сефери из полтавской «Ворсклы».

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Ворскла Полтава Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Пердута травма инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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