Тренер Ромы Де Росси объяснил, для чего волки купили Довбика у Жироны

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался об украинском нападающем Артеме Довбике. Довбик провел три официальных матча за «Рому» и результативными действиями пока не отличался.

«Довбик – игрок, который имеет за плечами сезоны с большим количеством голов, особенно последний, с командой, которая не была создана для того, чтобы достичь такого уровня. Он вместе с Савио были главными лидерами «Жироны». Он является важным игроком с голевой точки зрения. Он дает нам выход в глубину обороны соперника, растягивая защитников», – сказал Де Росси.

Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».