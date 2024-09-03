Тренер Ромы Де Росси объяснил, для чего волки купили Довбика у Жироны
Легенда римского клуба высказался об украинском нападающем
Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался об украинском нападающем Артеме Довбике. Довбик провел три официальных матча за «Рому» и результативными действиями пока не отличался.
«Довбик – игрок, который имеет за плечами сезоны с большим количеством голов, особенно последний, с командой, которая не была создана для того, чтобы достичь такого уровня. Он вместе с Савио были главными лидерами «Жироны». Он является важным игроком с голевой точки зрения. Он дает нам выход в глубину обороны соперника, растягивая защитников», – сказал Де Росси.
Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший вингер «Шахтера» хочет поскорее набрать форму
Даниил Игнатенко стал игроком «Слована»