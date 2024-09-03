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Италия
03 сентября 2024, 19:27 | Обновлено 03 сентября 2024, 19:30
1874
0

Тренер Ромы Де Росси объяснил, для чего волки купили Довбика у Жироны

Легенда римского клуба высказался об украинском нападающем

03 сентября 2024, 19:27 | Обновлено 03 сентября 2024, 19:30
1874
0
Тренер Ромы Де Росси объяснил, для чего волки купили Довбика у Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался об украинском нападающем Артеме Довбике. Довбик провел три официальных матча за «Рому» и результативными действиями пока не отличался.

«Довбик – игрок, который имеет за плечами сезоны с большим количеством голов, особенно последний, с командой, которая не была создана для того, чтобы достичь такого уровня. Он вместе с Савио были главными лидерами «Жироны». Он является важным игроком с голевой точки зрения. Он дает нам выход в глубину обороны соперника, растягивая защитников», – сказал Де Росси.

Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».

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Даниэле Де Росси Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник
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