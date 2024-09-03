Гендиректор Милана выразил полную поддержку Фонсеке

Бывший тренер донецкого «Шахтера» неудачно начал свою карьеру в «Милане», набрав лишь 2 очка в трех стартовых турах Серии А. После этого в СМИ появились слухи об отставке 51-летнего португальца.

Однако генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани выразил полную поддержку Фонсеке:

«Мы вместе с Паулу Фонсекой и командой – от клуба исходит полная поддержка. Мы довольны тем, как тренер работал на предсезонке. Конечно, хотелось бы иметь девять очков на счету... Без паники».

В третьем туре Серии А «Милан» сыграл вничью 2:2 с «Лацио».