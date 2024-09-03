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Италия
03 сентября 2024, 18:26 |
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Гендиректор Милана выразил полную поддержку Фонсеке

Португальский тренер очень неудачно стартовал в «Милане»

03 сентября 2024, 18:26 |
149
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Гендиректор Милана выразил полную поддержку Фонсеке
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Фонсека

Бывший тренер донецкого «Шахтера» неудачно начал свою карьеру в «Милане», набрав лишь 2 очка в трех стартовых турах Серии А. После этого в СМИ появились слухи об отставке 51-летнего португальца.

Однако генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани выразил полную поддержку Фонсеке:

«Мы вместе с Паулу Фонсекой и командой – от клуба исходит полная поддержка. Мы довольны тем, как тренер работал на предсезонке. Конечно, хотелось бы иметь девять очков на счету... Без паники».

В третьем туре Серии А «Милан» сыграл вничью 2:2 с «Лацио».

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Милан Паулу Фонсека
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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