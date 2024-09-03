Езерский будет помогать Мельгосе, Ханас станет ассистентом Михайленко

На ближайших сборах молодежной и юношеской сборной Украины тренерские составы команд ожидают изменения, сообщает ТаТоТаке.

Владимир Езерский, работавший ассистентом Дмитрия Михайленко в сборной Украины U-19, теперь будет помогать Унаи Мельгосе в молодежке U-21.

Место Езерского в сборной Украины U-19, которая сыграет два спарринга против Швейцарии, займет Андрей Ханас.

40-летний специалист Андрей Ханас известен тем, что помогал Игорю Йовичевичу в Днепре-1 и донецком Шахтере.