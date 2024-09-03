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  4. Езерский будет помогать Мельгосе, Ханас станет ассистентом Михайленко
Сборная УКРАИНЫ
03 сентября 2024, 17:41 | Обновлено 03 сентября 2024, 18:20
170
0

Езерский будет помогать Мельгосе, Ханас станет ассистентом Михайленко

В тренерском штабе сборных Украины U-21 и U-19 произойдут изменения

03 сентября 2024, 17:41 | Обновлено 03 сентября 2024, 18:20
170
0
Езерский будет помогать Мельгосе, Ханас станет ассистентом Михайленко
ФК Шахтер. Андрей Ханас и Игорь Йовичевич

На ближайших сборах молодежной и юношеской сборной Украины тренерские составы команд ожидают изменения, сообщает ТаТоТаке.

Владимир Езерский, работавший ассистентом Дмитрия Михайленко в сборной Украины U-19, теперь будет помогать Унаи Мельгосе в молодежке U-21.

Место Езерского в сборной Украины U-19, которая сыграет два спарринга против Швейцарии, займет Андрей Ханас.

40-летний специалист Андрей Ханас известен тем, что помогал Игорю Йовичевичу в Днепре-1 и донецком Шахтере.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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