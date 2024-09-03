Сборная УКРАИНЫ03 сентября 2024, 17:41 | Обновлено 03 сентября 2024, 18:20
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Езерский будет помогать Мельгосе, Ханас станет ассистентом Михайленко
В тренерском штабе сборных Украины U-21 и U-19 произойдут изменения
03 сентября 2024, 17:41 | Обновлено 03 сентября 2024, 18:20
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На ближайших сборах молодежной и юношеской сборной Украины тренерские составы команд ожидают изменения, сообщает ТаТоТаке.
Владимир Езерский, работавший ассистентом Дмитрия Михайленко в сборной Украины U-19, теперь будет помогать Унаи Мельгосе в молодежке U-21.
Место Езерского в сборной Украины U-19, которая сыграет два спарринга против Швейцарии, займет Андрей Ханас.
40-летний специалист Андрей Ханас известен тем, что помогал Игорю Йовичевичу в Днепре-1 и донецком Шахтере.
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