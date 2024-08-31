Стало известно, где продолжит тренерскую карьеру Николай Цымбал

В тренерском штабе сборной Украины U-19 ожидается кадровое пополнение. Ассистировать Дмитрию Михайленко на ближайшем собрании в сентябре будет Николай Цымбал.

В штабе он заменит Владимира Езерского, призванного помогать «молодежке», информирует футбольный журналист Игорь Бурбас.

Цымбал известен по своей работе в «Минае», а в последнее время работал в клубе ЮКСА Тарасовка.

Это будет первый сбор обновленной юношеской команды Украины U-19. На 6 и 9 сентября у нее запланированы спарринги с нидерландцами. Отборочный цикл сборной U-19 начнется в ноябре.