ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЮКСА Тарасовка уволил главного тренера

Клуб ЮКСА уведомил о том, что Николай Цымбал уволен с поста главного тренера команды.

О причинах такого решения ничего не сообщается.

ЮКСА, как известно, по итогам предыдущего сезона-2023/2024 повысился в классе из Второй лиги в Первую и вел подготовку к старту кампании на новом для себя уровне.

Напомним, в одном из своих последних летних спаррингов клуб ЮКСА Тарасовка уступил юниорам киевского «Динамо» U-19 (2:3).