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Украина. Первая лига
23 июля 2024, 10:38 | Обновлено 23 июля 2024, 10:44
594
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЮКСА Тарасовка уволил главного тренера

Команда из Тарасовки распрощалась с Николаем Цымбалом

23 июля 2024, 10:38 | Обновлено 23 июля 2024, 10:44
594
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЮКСА Тарасовка уволил главного тренера
ФК ЮКСА Тарасовка. Николай Цымбал

Клуб ЮКСА уведомил о том, что Николай Цымбал уволен с поста главного тренера команды.

О причинах такого решения ничего не сообщается.

ЮКСА, как известно, по итогам предыдущего сезона-2023/2024 повысился в классе из Второй лиги в Первую и вел подготовку к старту кампании на новом для себя уровне.

Напомним, в одном из своих последних летних спаррингов клуб ЮКСА Тарасовка уступил юниорам киевского «Динамо» U-19 (2:3).

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ЮКСА Тарасовка Николай Цымбал Первая лига Украины отставка
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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