Украина. Первая лига23 июля 2024, 10:38 | Обновлено 23 июля 2024, 10:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЮКСА Тарасовка уволил главного тренера
Команда из Тарасовки распрощалась с Николаем Цымбалом
23 июля 2024, 10:38 | Обновлено 23 июля 2024, 10:44
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Клуб ЮКСА уведомил о том, что Николай Цымбал уволен с поста главного тренера команды.
О причинах такого решения ничего не сообщается.
ЮКСА, как известно, по итогам предыдущего сезона-2023/2024 повысился в классе из Второй лиги в Первую и вел подготовку к старту кампании на новом для себя уровне.
Напомним, в одном из своих последних летних спаррингов клуб ЮКСА Тарасовка уступил юниорам киевского «Динамо» U-19 (2:3).
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