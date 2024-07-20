ЮКСА уступила в спарринге юниорам киевского Динамо U-19

В спарринге в летнее межсезонье клуб Первой лиги ЮКСА Тарасовка уступил юниорам киевского «Динамо» U-19.

ЮКСА имела много возможностей, чтобы отличиться. Динамовцы в товарищеском матче забили 3 мяча, на что соперник ответил двумя.

До старта сезона осталось несколько недель, и крестоносцы тренируются под нагрузками.

Товарищеский матч

19 июля. Киев. УТБ Динамо

11:00. Динамо Киев U-19 – ЮКСА Тарасовка – 3:2

Голы: Пейкришвили, 2, Саленко, 41, Герич, 53 – Евдокимов, 31, Ховайко, 51