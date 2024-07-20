Товарищеские матчи
19.07.2024 11:00 – FT 2 : 3
Украина. Первая лига20 июля 2024, 03:45 | Обновлено 20 июля 2024, 04:25
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ЮКСА уступила в спарринге юниорам киевского Динамо U-19
Динамовцы в товарищеском матче забили 3 мяча, на что соперник ответил двумя
20 июля 2024, 03:45 | Обновлено 20 июля 2024, 04:25
35
0
В спарринге в летнее межсезонье клуб Первой лиги ЮКСА Тарасовка уступил юниорам киевского «Динамо» U-19.
ЮКСА имела много возможностей, чтобы отличиться. Динамовцы в товарищеском матче забили 3 мяча, на что соперник ответил двумя.
До старта сезона осталось несколько недель, и крестоносцы тренируются под нагрузками.
Товарищеский матч
19 июля. Киев. УТБ Динамо
11:00. Динамо Киев U-19 – ЮКСА Тарасовка – 3:2
Голы: Пейкришвили, 2, Саленко, 41, Герич, 53 – Евдокимов, 31, Ховайко, 51
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