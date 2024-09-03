Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что форвард «Реала» Килиан Мбаппе сейчас не в оптимальной форме:

«Сборная Франции играет лучше, когда Мбаппе в составе. Могу сказать по собственному опыту, чтобы нахождение в сборной – это перерыв, который идет на пользу многим футболистам. Я поговорил с ним – он чувствует себя хорошо.

Да, он не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки. У него отличная способность впитывать все, что происходит на поле и за его пределами. Но усталость может иметь значение».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции.