Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот»
Тренер сборной Франции – о звездном форварде «Реала»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что форвард «Реала» Килиан Мбаппе сейчас не в оптимальной форме:
«Сборная Франции играет лучше, когда Мбаппе в составе. Могу сказать по собственному опыту, чтобы нахождение в сборной – это перерыв, который идет на пользу многим футболистам. Я поговорил с ним – он чувствует себя хорошо.
Да, он не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки. У него отличная способность впитывать все, что происходит на поле и за его пределами. Но усталость может иметь значение».
Ранее сообщалось о том, что «Реал» не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции.
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