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  4. Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот»
Лига наций
03 сентября 2024, 17:04 |
87
0

Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот»

Тренер сборной Франции – о звездном форварде «Реала»

03 сентября 2024, 17:04 |
87
0
Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что форвард «Реала» Килиан Мбаппе сейчас не в оптимальной форме:

«Сборная Франции играет лучше, когда Мбаппе в составе. Могу сказать по собственному опыту, чтобы нахождение в сборной – это перерыв, который идет на пользу многим футболистам. Я поговорил с ним – он чувствует себя хорошо.

Да, он не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки. У него отличная способность впитывать все, что происходит на поле и за его пределами. Но усталость может иметь значение».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции.

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Дидье Дешам Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу
Олег Дидух Источник: Goal.com
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