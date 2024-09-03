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Молодежные турниры
03 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 03 сентября 2024, 16:56
69
0

МОРОЗ: «Сборная U-17 сыграет с Рухом и Карпатами, которые на 2 года старше»

Сборная Украины U-17 продолжает подготовку к квалификации Евро-2025 U-17

03 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 03 сентября 2024, 16:56
69
0
МОРОЗ: «Сборная U-17 сыграет с Рухом и Карпатами, которые на 2 года старше»
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) продолжает подготовку к квалификационному раунду Евро-2025 U-17.

Сборная Украины U-17 оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. Мини-турнир в квартете пройдет в Бельгии, а матчи состоятся 9, 12 и 15 октября.

Сборная Украины U-17 со 2 по 11 сентября будет проводить сбор во Львове, во время которого сыграет два контрольных поединка против «Руха» U-19 (7 сентября) и «Карпат» U-19 (10 сентября).

В преддверии этого сбора главный тренер сине-желтых Юрий Мороз ответил на вопросы:

- Юрий, какие цели ставит тренерский штаб на этот сбор?

– Цели не меняются. Это последний этап подготовки к квалификационному раунду чемпионата Европы. Опять же, мы хотим получить максимум информации о готовности ребят к официальным соревнованиям, задать для подопечных направление в работе, скоординировать все процессы в тактической подготовке.

– После этого подготовительного этапа селекция будет уже только точечной?

– Да. Думаю, процентов на 95 это тот состав, который примет участие в квалификации Евро.

– Соперники в спаррингах достойны?

– Бесспорно. Мы сыграем с «Рухом» и «Карпатами», с командами, которые на два года старше. Это будет полезным опытом для наших ребят.

– Соперников по квалификационному раунду уже понемногу изучаете?

– Да. У нас уже есть информация о сборных Бельгии, Косово и Казахстана. Во время текущей работы мы будем подробно знакомить команду с нашими оппонентами по официальным поединкам.

– Стартовый матч отбора Евро состоится 9 октября. Уже известно, когда подготовка к турниру начнется?

– Есть определенные нюансы, связанные с выступлением наших ребят в разных турнирах, но мне бы очень хотелось, чтобы работа началась 2 октября, чтобы было как можно больше времени для подготовки к соревнованиям.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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