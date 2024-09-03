ОФИЦИАЛЬНО. Порту арендовал защитника Ювентуса
Тиагу Джало проведет сезон в Португалии
«Порту» официально сообщил о подписании центрального защитника «Ювентуса» Тиагу Джало. Речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.
Аренда Джало «сухая»: в ней не предусмотрены ни право, ни обязательство выкупа игрока. Часть зарплаты 24-летнему португальцу продолжит выплачивать «Ювентус».
Джало перешел в «Ювентус» из «Лилля» в январе текущего года за 5,1 миллиона евро, однако с тех пор принял участие всего в одном матче за туринский клуб. Защитник пока что не может полноценно восстановиться после разрыва крестообразных связок колена.
✍⚽ Achavam que já tinha terminado? 😏 Tiago Djaló reforça o FC Porto 🐉#InvictosdeCoração pic.twitter.com/ulYGrgqdp2— FC Porto (@FCPorto) September 2, 2024
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