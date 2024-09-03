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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Порту арендовал защитника Ювентуса
Португалия
03 сентября 2024, 14:32 |
411
0

ОФИЦИАЛЬНО. Порту арендовал защитника Ювентуса

Тиагу Джало проведет сезон в Португалии

03 сентября 2024, 14:32 |
411
0
ОФИЦИАЛЬНО. Порту арендовал защитника Ювентуса
ФК Порту. Тиагу Джало

«Порту» официально сообщил о подписании центрального защитника «Ювентуса» Тиагу Джало. Речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.

Аренда Джало «сухая»: в ней не предусмотрены ни право, ни обязательство выкупа игрока. Часть зарплаты 24-летнему португальцу продолжит выплачивать «Ювентус».

Джало перешел в «Ювентус» из «Лилля» в январе текущего года за 5,1 миллиона евро, однако с тех пор принял участие всего в одном матче за туринский клуб. Защитник пока что не может полноценно восстановиться после разрыва крестообразных связок колена.

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Тиаго Джало Порту Ювентус аренда игрока трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Порту
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