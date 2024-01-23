ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус обьявил о трансфере Джало

О том, что «Ювентус» подпишет 23-летнего защитника «Лилля» Тьяго Джало, сообщалось несколько недель назад, но теперь состоялось официальное объявление о трансфере. Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро и «доги» получат 10 процентов от предстоящей перепродажи игрока.

«Имея рост 1,90 метра, Тьяго является центральным защитником, который любит дуэли и является физически сильным, но в то же время более чем способен держать мяч в своих ногах, учитывая его историю в детском футболе как опорного полузащитника.

Вырос как футболист в португальском «Спортинге». Джало переехал из Лузитаны в Милан в январе 2019 года, где, будучи еще восемнадцатилетним, присоединился к команде Primavera. Он провел 15 матчей за молодежную команду «россонери» до 19 лет во второй части сезона 2018/2019, а затем переехал во французский «Лилль», где остался до перехода к «бьянконери», – сообщает официальный сайт туринского клуба.

ФК Ювентус

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