Ювентус закрывает соглашение о трансфере центрбека Лилля Тиаго Джало
Сумма трансфера: €3 млн + 10% от предстоящей возможной перепродажи
Как сообщает журналист Ромео Агрести, туринский «Ювентус» и французский «Лилль» согласовали трансфер центрбека Тиаго Джало. Стали известны детали сделки.
Французы получат за трансфер 3 миллиона евро. Кроме того, в случае перепродажи Джало на счета «Лилля» перейдут еще 10 процентов от суммы трансфера.
23-летний Тиаго Джало – пвоспитанник лиссабонского «Спортинга». В 2019 году находился на контракте в «Милане», но не сыграл за него ни одного поединка. В том же году перешел в «Лилль».
В прошлом году сообщалось, что миланский «Интер» намерен дождаться окончания контракта Джало и подписать его бесплатно.
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