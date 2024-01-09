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Франция
09 января 2024, 02:10 | Обновлено 09 января 2024, 02:40
25
0

Ювентус закрывает соглашение о трансфере центрбека Лилля Тиаго Джало

Сумма трансфера: €3 млн + 10% от предстоящей возможной перепродажи

09 января 2024, 02:10 | Обновлено 09 января 2024, 02:40
25
0
Ювентус закрывает соглашение о трансфере центрбека Лилля Тиаго Джало
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Джало

Как сообщает журналист Ромео Агрести, туринский «Ювентус» и французский «Лилль» согласовали трансфер центрбека Тиаго Джало. Стали известны детали сделки.

Французы получат за трансфер 3 миллиона евро. Кроме того, в случае перепродажи Джало на счета «Лилля» перейдут еще 10 процентов от суммы трансфера.

23-летний Тиаго Джало – пвоспитанник лиссабонского «Спортинга». В 2019 году находился на контракте в «Милане», но не сыграл за него ни одного поединка. В том же году перешел в «Лилль».

В прошлом году сообщалось, что миланский «Интер» намерен дождаться окончания контракта Джало и подписать его бесплатно.

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Ювентус Лилль трансферы
Источник Twitter
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