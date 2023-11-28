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Италия
28 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 28 ноября 2023, 18:02
167
0

Интер согласовал контракт с защитником Лилля

Тиаго Джало перейдет в миланский клуб свободным агентом

28 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 28 ноября 2023, 18:02
167
0
Интер согласовал контракт с защитником Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» согласовал условия личного контракта с центральным защитником «Лилля» Тиаго Джало. Об этом сообщают итальянские СМИ.

23-летний португальский центрдеф перейдет в «Интер» в качестве свободного агента летом 2023 года, когда истечет срок его контракта с «Лиллем».

Сейчас Тиаго Джало восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Из-за этого защитник еще не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.

В воскресенье «Интер» сыграл вничью 1:1 с «Ювентусом» в 13-м туре Серии А.

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Источник fcinter1908.it
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