Интер согласовал контракт с защитником Лилля
Тиаго Джало перейдет в миланский клуб свободным агентом
Миланский «Интер» согласовал условия личного контракта с центральным защитником «Лилля» Тиаго Джало. Об этом сообщают итальянские СМИ.
23-летний португальский центрдеф перейдет в «Интер» в качестве свободного агента летом 2023 года, когда истечет срок его контракта с «Лиллем».
Сейчас Тиаго Джало восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Из-за этого защитник еще не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.
В воскресенье «Интер» сыграл вничью 1:1 с «Ювентусом» в 13-м туре Серии А.
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