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US Open
03 сентября 2024, 13:29 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:32
142
0

Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США

В 1/4 финала Ига сразится против Джессики Пегулы

03 сентября 2024, 13:29 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:32
142
0
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от противостояния с американкой Джессикой Пегулой в 1/4 финала US Open.

«Против Джесси никогда не бывает легко. Это точно будет непросто, потому что она играет очень плоскими ударами без вращения. Приходится работать ногами.

Она набрала хороший ритм и выиграла так много матчей за последние недели, так что это точно будет непросто», – сказал Свёнтек.

Ранее теннисистки сыграли 8 матчей, полька выиграл 6 из них.

Отметим, что ранее турнир покинула действующая чемпионка Коко Гофф. Это означает, что Пегула станет первой ракеткой США после завершения турнира.

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Ига Свёнтек US Open 2024 Джессика Пегула
Владимир Клепач Источник: WTA
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