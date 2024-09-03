Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США

Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от противостояния с американкой Джессикой Пегулой в 1/4 финала US Open.

«Против Джесси никогда не бывает легко. Это точно будет непросто, потому что она играет очень плоскими ударами без вращения. Приходится работать ногами.

Она набрала хороший ритм и выиграла так много матчей за последние недели, так что это точно будет непросто», – сказал Свёнтек.

Ранее теннисистки сыграли 8 матчей, полька выиграл 6 из них.

Отметим, что ранее турнир покинула действующая чемпионка Коко Гофф. Это означает, что Пегула станет первой ракеткой США после завершения турнира.