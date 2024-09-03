Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 сентября стартуют матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом поединке этой стадии в мужском одиночном разряде сыграют американец Тейлор Фритц (№12 ATP) и немец Александр Зверев (№4 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после матча Бадоса – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

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Это будет 10-я встреча теннисистов, немец выиграл 5 матчей.

В следующем раунде победитель поединка сразится против Григора Димитрова (№9 ATP) или Фрэнсиса Тиафо (№20 ATP).

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