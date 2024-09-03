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US Open
03 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:00
55
0

Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open

03 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:00
55
0
Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

3 сентября стартуют матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом поединке этой стадии в мужском одиночном разряде сыграют американец Тейлор Фритц (№12 ATP) и немец Александр Зверев (№4 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после матча Бадоса – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-я встреча теннисистов, немец выиграл 5 матчей.

В следующем раунде победитель поединка сразится против Григора Димитрова (№9 ATP) или Фрэнсиса Тиафо (№20 ATP).

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Тейлор Фритц Александр Зверев смотреть онлайн US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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