Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open
3 сентября стартуют матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом поединке этой стадии в мужском одиночном разряде сыграют американец Тейлор Фритц (№12 ATP) и немец Александр Зверев (№4 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после матча Бадоса – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.
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Это будет 10-я встреча теннисистов, немец выиграл 5 матчей.
В следующем раунде победитель поединка сразится против Григора Димитрова (№9 ATP) или Фрэнсиса Тиафо (№20 ATP).
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