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  4. Директор Ман Юнайтед: «Я стремлюсь максимально разгрузить Тен Хага»
Англия
03 сентября 2024, 12:14 |
236
0

Директор Ман Юнайтед: «Я стремлюсь максимально разгрузить Тен Хага»

Дэн Эшуорт, поделился своими мыслями о сотрудничестве с нидерландским наставником

03 сентября 2024, 12:14 |
236
0
Директор Ман Юнайтед: «Я стремлюсь максимально разгрузить Тен Хага»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Дэн Эшуорт, директор «Манчестер Юнайтед», поделился своими мыслями о сотрудничестве с главным тренером Эриком тен Хагом:

«Крайне редко складывается ситуация, когда спортивный директор приходит в клуб, а команда еще не определилась с тренером. Могу лишь подтвердить, что за восемь недель совместной работы с Эриком у меня сложились положительные впечатления.

Моя задача – всесторонне поддерживать его, будь то организация рабочего процесса, подбор игроков, медицинское обеспечение, психологическая поддержка или планирование тренировок.

Я стремлюсь максимально разгрузить Эрика, чтобы он мог полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе и тактической подготовке. Всё это направлено на достижение успеха «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
Алексей Тиньков Источник: Sky Sports
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