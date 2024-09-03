Директор Ман Юнайтед: «Я стремлюсь максимально разгрузить Тен Хага»

Дэн Эшуорт, директор «Манчестер Юнайтед», поделился своими мыслями о сотрудничестве с главным тренером Эриком тен Хагом:

«Крайне редко складывается ситуация, когда спортивный директор приходит в клуб, а команда еще не определилась с тренером. Могу лишь подтвердить, что за восемь недель совместной работы с Эриком у меня сложились положительные впечатления.

Моя задача – всесторонне поддерживать его, будь то организация рабочего процесса, подбор игроков, медицинское обеспечение, психологическая поддержка или планирование тренировок.

Я стремлюсь максимально разгрузить Эрика, чтобы он мог полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе и тактической подготовке. Всё это направлено на достижение успеха «Манчестер Юнайтед».