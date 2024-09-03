Директор Ман Юнайтед: «Я стремлюсь максимально разгрузить Тен Хага»
Дэн Эшуорт, поделился своими мыслями о сотрудничестве с нидерландским наставником
Дэн Эшуорт, директор «Манчестер Юнайтед», поделился своими мыслями о сотрудничестве с главным тренером Эриком тен Хагом:
«Крайне редко складывается ситуация, когда спортивный директор приходит в клуб, а команда еще не определилась с тренером. Могу лишь подтвердить, что за восемь недель совместной работы с Эриком у меня сложились положительные впечатления.
Моя задача – всесторонне поддерживать его, будь то организация рабочего процесса, подбор игроков, медицинское обеспечение, психологическая поддержка или планирование тренировок.
Я стремлюсь максимально разгрузить Эрика, чтобы он мог полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе и тактической подготовке. Всё это направлено на достижение успеха «Манчестер Юнайтед».
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