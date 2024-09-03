Киченок/Остапенко – Данилина/ Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на US Open
3 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.
В 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева. Встреча состоится вторым запуском на корте Grandstand после матча Кравиц/Пюц – Гонсалес/Молтени. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.
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