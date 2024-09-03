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  4. Киченок/Остапенко – Данилина/ Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
03 сентября 2024, 11:40 | Обновлено 03 сентября 2024, 11:42
54
0

Киченок/Остапенко – Данилина/ Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на US Open

03 сентября 2024, 11:40 | Обновлено 03 сентября 2024, 11:42
54
0
Киченок/Остапенко – Данилина/ Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

3 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта Анна Данилина (Казахстан) / ​Ирина Хромачева. Встреча состоится вторым запуском на корте Grandstand после матча Кравиц/Пюц – Гонсалес/Молтени. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко US Open 2024 Анна Данилина Ирина Хромачева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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