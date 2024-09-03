Шаран назвал причины доминирования Александрии в нынешней УПЛ

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мнением о том, кто из тренеров клубов Украинской Премьер-лиги является лучшим по результатам пяти туров.

«Лучший? Без вариантов – Ротань. Александрия правильно усилилась и стала более надежной. В этом заслуга Ротаня и его помощников. Потому что, когда Руслан Петрович был на Олимпиаде, то командой занимались его ассистенты и именно они готовили Александрию к старту сезона по указаниям Ротаня», – рассказал Шаран.

Ранее Мирон Маркевич назвал лучшего игрока старта сезона, который не из «Динамо» или «Шахтера».