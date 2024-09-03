Шаран назвал причины доминирования Александрии в нынешней УПЛ
Экс-тренер «горожан» – об успехах команды Руслана Ротаня
Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мнением о том, кто из тренеров клубов Украинской Премьер-лиги является лучшим по результатам пяти туров.
«Лучший? Без вариантов – Ротань. Александрия правильно усилилась и стала более надежной. В этом заслуга Ротаня и его помощников. Потому что, когда Руслан Петрович был на Олимпиаде, то командой занимались его ассистенты и именно они готовили Александрию к старту сезона по указаниям Ротаня», – рассказал Шаран.
Ранее Мирон Маркевич назвал лучшего игрока старта сезона, который не из «Динамо» или «Шахтера».
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