Маркевич назвал лучшего игрока старта сезона. Он не из Динамо или Шахтера

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение о том, кто из футболистов является лучшим в Украинской Премьер-лиге на старте новой кампании 2024/2025.

«Мне нравится Краснопир, поэтому назову его. Из него должен вырасти классный нападающий. Если будет прибавлять, то дорастет до сборной Украины. Я сильно хотел Краснопира в Карпаты, но, к сожалению, мне на него не выделили финансов.

Также отмечу Назаренко, Филиппова, Квасницу, Федора. Думаю, через пару лет Федор будет топ-игроком и будет выступать за сборную Украины. Таких игроков сейчас мало в УПЛ, а ему всего 20 лет. Он развит не по годам: очень хорошо видит игру и отдает тонкие передачи», – заявил Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич назвал основную беду нынешнего «Шахтера».