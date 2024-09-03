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Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 10:02 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:51
1120
0

Маркевич назвал лучшего игрока старта сезона. Он не из Динамо или Шахтера

Тренер отметил Игоря Краснопира

03 сентября 2024, 10:02 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:51
1120
0
Маркевич назвал лучшего игрока старта сезона. Он не из Динамо или Шахтера
ФК Рух Львов. Игорь Краснопир

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение о том, кто из футболистов является лучшим в Украинской Премьер-лиге на старте новой кампании 2024/2025.

«Мне нравится Краснопир, поэтому назову его. Из него должен вырасти классный нападающий. Если будет прибавлять, то дорастет до сборной Украины. Я сильно хотел Краснопира в Карпаты, но, к сожалению, мне на него не выделили финансов.

Также отмечу Назаренко, Филиппова, Квасницу, Федора. Думаю, через пару лет Федор будет топ-игроком и будет выступать за сборную Украины. Таких игроков сейчас мало в УПЛ, а ему всего 20 лет. Он развит не по годам: очень хорошо видит игру и отдает тонкие передачи», – заявил Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич назвал основную беду нынешнего «Шахтера».

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Игорь Краснопир Мирон Маркевич Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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