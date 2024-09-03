Экс-тренер сборной Украины назвал основную беду нынешнего Шахтера

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о том, почему на старте нового сезона донецкий «Шахтер» выглядит так неубедительно.

«У Шахтера проблема в обороне. Все игроки только с мячом хотят играть, а без мяча не очень. Чтобы достойно выступить в еврокубках – надо существенно прибавлять. В Лиге чемпионов у Шахтера крутые соперники, и если они продолжат так играть, то шансов никаких не будет», – рассказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич высказал мнение о готовности донецкого «Шахтера» к выступлениям в групповом турнире Лиги чемпионов.