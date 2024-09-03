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Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 09:29 | Обновлено 03 сентября 2024, 09:35
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0

Экс-тренер сборной Украины назвал основную беду нынешнего Шахтера

Мирон Маркевич – об игре команды Марино Пушича

03 сентября 2024, 09:29 | Обновлено 03 сентября 2024, 09:35
110
0
Экс-тренер сборной Украины назвал основную беду нынешнего Шахтера
ФК Шахтер Донецк

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о том, почему на старте нового сезона донецкий «Шахтер» выглядит так неубедительно.

«У Шахтера проблема в обороне. Все игроки только с мячом хотят играть, а без мяча не очень. Чтобы достойно выступить в еврокубках – надо существенно прибавлять. В Лиге чемпионов у Шахтера крутые соперники, и если они продолжат так играть, то шансов никаких не будет», – рассказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич высказал мнение о готовности донецкого «Шахтера» к выступлениям в групповом турнире Лиги чемпионов.

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Мирон Маркевич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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