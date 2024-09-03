Барселона хотела, но не смогла подписать вратаря МЮ. Известна причина
Перебраться из Англии в Испанию мог Андре Онана
Спортивный директор «Барселоны» Деку планировал минувшим летом подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.
Как утверждает источник, переход камерунца сорвался по той причине, что «блауграна» не имела достаточных средств на совершение такого трансфера.
28-летний Онана, как известно, является игроком «Манчестер Юнайтед» с лета 2023 года. На его счету 55 матчах во всех турнирах за манкунианцев, 14 из которых он отыграл «на ноль».
Контракт Онаны с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2028 года.
Ранее Андре Онана рассказал о своем первом сезоне в «Манчестер Юнайтед».
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