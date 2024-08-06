Андре ОНАНА: «Я пришел сюда, считая себя лучшим вратарем в мире»
Камерунский голкипер рассказал о своем первом сезоне в «Манчестер Юнайтед»
Андре Онана рассказал о своем первом сезоне в «Манчестер Юнайтед»:
«Когда игроки «МЮ» проигрывают, они заслуженно получают критику – это часть нашей профессии. Я пришел сюда, считая себя лучшим вратарем в мире, поэтому естественно, что болельщики были так требовательны ко мне. Они многого ждут, но одновременно дарят много поддержки.
Важно находить равновесие. Критика иногда полезна, она заставляет анализировать свои ошибки. В «МЮ» нелегко играть из-за высоких ожиданий. Но мы уже показали, что можем побеждать любого соперника, и будем бороться за победу во всех турнирах.
Думаю, примерно через полгода я уже почувствовал себя здесь как дома. Нелегко освоиться в новой стране, чемпионате и коллективе, но товарищи по команде очень помогли мне в этом».
Камерунский голкипер перешел в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.
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