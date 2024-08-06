Андре ОНАНА: «Я пришел сюда, считая себя лучшим вратарем в мире»

Андре Онана рассказал о своем первом сезоне в «Манчестер Юнайтед»:

«Когда игроки «МЮ» проигрывают, они заслуженно получают критику – это часть нашей профессии. Я пришел сюда, считая себя лучшим вратарем в мире, поэтому естественно, что болельщики были так требовательны ко мне. Они многого ждут, но одновременно дарят много поддержки.

Важно находить равновесие. Критика иногда полезна, она заставляет анализировать свои ошибки. В «МЮ» нелегко играть из-за высоких ожиданий. Но мы уже показали, что можем побеждать любого соперника, и будем бороться за победу во всех турнирах.

Думаю, примерно через полгода я уже почувствовал себя здесь как дома. Нелегко освоиться в новой стране, чемпионате и коллективе, но товарищи по команде очень помогли мне в этом».

Камерунский голкипер перешел в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.