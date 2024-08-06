Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андре ОНАНА: «Я пришел сюда, считая себя лучшим вратарем в мире»
Англия
06 августа 2024, 18:59 |
1072
0

Андре ОНАНА: «Я пришел сюда, считая себя лучшим вратарем в мире»

Камерунский голкипер рассказал о своем первом сезоне в «Манчестер Юнайтед»

06 августа 2024, 18:59 |
1072
0
Андре ОНАНА: «Я пришел сюда, считая себя лучшим вратарем в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Андре Онана рассказал о своем первом сезоне в «Манчестер Юнайтед»:

«Когда игроки «МЮ» проигрывают, они заслуженно получают критику – это часть нашей профессии. Я пришел сюда, считая себя лучшим вратарем в мире, поэтому естественно, что болельщики были так требовательны ко мне. Они многого ждут, но одновременно дарят много поддержки.

Важно находить равновесие. Критика иногда полезна, она заставляет анализировать свои ошибки. В «МЮ» нелегко играть из-за высоких ожиданий. Но мы уже показали, что можем побеждать любого соперника, и будем бороться за победу во всех турнирах.

Думаю, примерно через полгода я уже почувствовал себя здесь как дома. Нелегко освоиться в новой стране, чемпионате и коллективе, но товарищи по команде очень помогли мне в этом».

Камерунский голкипер перешел в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.

По теме:
Зинченко сменил игровой номер. Ранее на его спине была цифра 35
Тренер Челси недоволен правилами АПЛ: «Мы вынуждены продавать игроков»
ФОТО. 44 игрока. Как будет выглядеть заявка Челси на следующий сезон
Андре Онана Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков Источник: The Guardian
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
Олимпийские игры | 05 августа 2024, 21:09 3
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024

Испания сумела одержать волевую победу против Марокко

УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
Футбол | 06 августа 2024, 14:58 49
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки

Франковски и Мусял были задержаны польской полицией

Ливач вышла в четвертьфинал ОИ в Париже в борьбе
Олимпийские игры | 06.08.2024, 12:54
Ливач вышла в четвертьфинал ОИ в Париже в борьбе
Ливач вышла в четвертьфинал ОИ в Париже в борьбе
«Скучали по мне?». Луческу рассказал, почему возглавил сборную Румынии
Футбол | 06.08.2024, 17:10
«Скучали по мне?». Луческу рассказал, почему возглавил сборную Румынии
«Скучали по мне?». Луческу рассказал, почему возглавил сборную Румынии
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Футбол | 06.08.2024, 01:59
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 3
Олимпийские игры
Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому
Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому
05.08.2024, 10:32 4
Футбол
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
05.08.2024, 01:55
Футбол
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
05.08.2024, 13:12 84
Футбол
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
04.08.2024, 19:48 19
Олимпийские игры
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
04.08.2024, 18:55 122
Олимпийские игры
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
06.08.2024, 07:05 10
Футбол
Магучих рассказала, почему не прыгнула выше 2 м на Олимпиаде-2024
Магучих рассказала, почему не прыгнула выше 2 м на Олимпиаде-2024
05.08.2024, 18:28 15
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем