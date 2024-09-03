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US Open
03 сентября 2024, 10:58 | Обновлено 03 сентября 2024, 11:23
78
0

Котляр стартовала с победы в парном разряде юниорского US Open

Елизавета и Моника Станкевич обыграли американский дуэт

03 сентября 2024, 10:58 | Обновлено 03 сентября 2024, 11:23
78
0
Котляр стартовала с победы в парном разряде юниорского US Open
ФТУ. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр успешно стартовала в парном разряде на юниорском US Open.

В матче первого раунда украинка и Моника Станкевич из Польши обыграли американский дуэт Уэллс Ньюман / Маргарет Сонс, который получил уайлд-кард в основу.

US Open. Юниоры. Первый раунд парного разряда
Елизавета Котляр / Моника Станкевич [6] – Уэллс Ньюман / Маргарет Сонс [WC] – 6:3, 2:6, 12-10

Во втором раунде Котляр и Станкевич сыграют против победительниц матча Тереза Крейчова (Чехия) / Элишка Тихачкова (Чехия) – Чаро Эскива Банульс (Испания) / Лайма Владсон (Литва).​

Отметим, что в одиночном разряде Елизавета проиграла в первом круге.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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