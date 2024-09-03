Котляр стартовала с победы в парном разряде юниорского US Open
Елизавета и Моника Станкевич обыграли американский дуэт
Украинская теннисистка Елизавета Котляр успешно стартовала в парном разряде на юниорском US Open.
В матче первого раунда украинка и Моника Станкевич из Польши обыграли американский дуэт Уэллс Ньюман / Маргарет Сонс, который получил уайлд-кард в основу.
US Open. Юниоры. Первый раунд парного разряда
Елизавета Котляр / Моника Станкевич [6] – Уэллс Ньюман / Маргарет Сонс [WC] – 6:3, 2:6, 12-10
Во втором раунде Котляр и Станкевич сыграют против победительниц матча Тереза Крейчова (Чехия) / Элишка Тихачкова (Чехия) – Чаро Эскива Банульс (Испания) / Лайма Владсон (Литва).
Отметим, что в одиночном разряде Елизавета проиграла в первом круге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянец просил серьезных капиталовложений в команду, но они последовали только после его ухода
В ночь на 3 сентября Свентек одолела Самсонову, Хаддад Майя прошла Возняцки