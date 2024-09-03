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  4. Дулуб назвал минус нынешнего Шахтера и оценил его перспективы в ЛЧ
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 10:36 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:47
365
0

Дулуб назвал минус нынешнего Шахтера и оценил его перспективы в ЛЧ

Известный специалист – о состоянии команды Марино Пушича

03 сентября 2024, 10:36 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:47
365
0
Дулуб назвал минус нынешнего Шахтера и оценил его перспективы в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Карпат», «Львова» и ЛНЗ Олег Дулуб поделился экспертным мнением о готовности донецкого «Шахтера» к групповому турниру в Лиге чемпионов и назвал основной недостаток команды Марино Пушича.

«Наблюдая извне, я могу сказать, что у донецкой команды исчезла командная скорость. Надо разбираться, с чем это связано. Проблемы могут быть в тренировочном процессе или во взаимоотношениях в коллективе. Влиять могут многие факторы.

Что я ожидаю от Лиги чемпионов? Турнир будет проходить по новому формату и будет очень много неожиданных результатов. Когда играли матчи дома и на выезде с одним и тем же соперником, то это одна история. А когда восемь разных соперников, то нужно будет варьировать. Сразу говорю – на аналитический отдел ляжет большая нагрузка.

Второй момент – у игроков будет больше мотивации. Это связано с тем, что если раньше в группе было две относительно сильные и две слабые команды, то теперь сложно будет сказать: где сильные, а где слабые. Слабая команда дома может выглядеть совсем по-другому.

Что касается шансов Шахтера, то донецкая команда в последнее время положительно удивляла в еврокубках. Многие хоронили Шахтер, но он постоянно выстреливал. Надеюсь, в этом сезоне будет так же», – рассказал Дулуб.

Ранее экс-тренер сборной Украины назвал основную беду нынешнего «Шахтера».

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Олег Дулуб Лига чемпионов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марино Пушич
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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