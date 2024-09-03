Дулуб назвал минус нынешнего Шахтера и оценил его перспективы в ЛЧ
Известный специалист – о состоянии команды Марино Пушича
Бывший главный тренер «Карпат», «Львова» и ЛНЗ Олег Дулуб поделился экспертным мнением о готовности донецкого «Шахтера» к групповому турниру в Лиге чемпионов и назвал основной недостаток команды Марино Пушича.
«Наблюдая извне, я могу сказать, что у донецкой команды исчезла командная скорость. Надо разбираться, с чем это связано. Проблемы могут быть в тренировочном процессе или во взаимоотношениях в коллективе. Влиять могут многие факторы.
Что я ожидаю от Лиги чемпионов? Турнир будет проходить по новому формату и будет очень много неожиданных результатов. Когда играли матчи дома и на выезде с одним и тем же соперником, то это одна история. А когда восемь разных соперников, то нужно будет варьировать. Сразу говорю – на аналитический отдел ляжет большая нагрузка.
Второй момент – у игроков будет больше мотивации. Это связано с тем, что если раньше в группе было две относительно сильные и две слабые команды, то теперь сложно будет сказать: где сильные, а где слабые. Слабая команда дома может выглядеть совсем по-другому.
Что касается шансов Шахтера, то донецкая команда в последнее время положительно удивляла в еврокубках. Многие хоронили Шахтер, но он постоянно выстреливал. Надеюсь, в этом сезоне будет так же», – рассказал Дулуб.
Ранее экс-тренер сборной Украины назвал основную беду нынешнего «Шахтера».
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