«Будет очень тяжело». Сабо назвал самых сложных соперников Динамо в ЛЕ

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).



Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался об этой жеребьевке.



«Мы не привыкли к такому графику – тренеры, игроки, страна. Непонятно, как теперь играть без подготовки или как готовиться. В январе у нас отдых, а теперь предстоит матчи играть. Я не знаю, что это будет за футбол... Мне не нравится. УЕФА пошла на такой шаг ради денег.

В европейских чемпионатах есть коллективы, на которые смотреть не хочется, когда они только-только начинают сезон.

Что касается соперников, то есть приличные команды, против которых будет непросто играть. Особенно, на выезде – те же «Рома» и «Хоффенхайм». Словом, нам будет очень тяжело. Это новый и неудобный для нас, на данный момент, формат», – сказал Сабо.