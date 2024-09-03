Легенда Ромы обратился к Довбику после его безголевого старта за волков

Новичок «Ромы» Артем Довбик пока не смог забить свой первый гол за римский клуб. Артем провел три матча в Серии А.

Довбик в социальных сетях обратился к болельщикам «Ромы» после неубедительного старта. Его поддержал один из лучших бомбардиров в истории «Ромы» Эдин Джеко.

Довбик: Хочется отдать больше за команду, но есть процесс, которого невозможно избежать. Настойчивость и тяжелый труд – залог всего.

Джеко: Это будет очень скоро, друг!

Довбик: Спасибо, легенда!

Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».