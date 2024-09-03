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  4. Легенда Ромы обратился к Довбику после его безголевого старта за волков
Италия
03 сентября 2024, 09:52 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:12
2000
1

Легенда Ромы обратился к Довбику после его безголевого старта за волков

Эдин Джеко поддержал украинца

03 сентября 2024, 09:52 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:12
2000
1
Легенда Ромы обратился к Довбику после его безголевого старта за волков
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Новичок «Ромы» Артем Довбик пока не смог забить свой первый гол за римский клуб. Артем провел три матча в Серии А.

Довбик в социальных сетях обратился к болельщикам «Ромы» после неубедительного старта. Его поддержал один из лучших бомбардиров в истории «Ромы» Эдин Джеко.

Довбик: Хочется отдать больше за команду, но есть процесс, которого невозможно избежать. Настойчивость и тяжелый труд – залог всего.

Джеко: Это будет очень скоро, друг!

Довбик: Спасибо, легенда!

Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Эдин Джеко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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ivtbox
Щось не на полі Довбик починає кар'єру в Ромі.
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