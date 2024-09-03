Легенда Ромы обратился к Довбику после его безголевого старта за волков
Эдин Джеко поддержал украинца
Новичок «Ромы» Артем Довбик пока не смог забить свой первый гол за римский клуб. Артем провел три матча в Серии А.
Довбик в социальных сетях обратился к болельщикам «Ромы» после неубедительного старта. Его поддержал один из лучших бомбардиров в истории «Ромы» Эдин Джеко.
Довбик: Хочется отдать больше за команду, но есть процесс, которого невозможно избежать. Настойчивость и тяжелый труд – залог всего.
Джеко: Это будет очень скоро, друг!
Довбик: Спасибо, легенда!
Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».
Dovbyk ancora a caccia del gol con la Roma ⏳⚽️— DAZN Italia (@DAZN_IT) September 2, 2024
Il centravanti giallorosso ha un tifoso speciale 👀 📲#Dovbyk #Dzeko #Roma #DAZN pic.twitter.com/99vNFijvqG
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