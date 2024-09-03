Синнер установил в 2024 году уникальное для мужского тенниса достижение
Итальянец вышел в четвертьфинал US Open
Итальянский теннисист Янник Синнер, который занимает 1-е место в мировом рейтинге, в матче четвертого круга Открытого чемпионата США обыграл американца Томми Пола (№14 АТР) и вышел в четвертьфинал.
Синнер, таким образом, стал единственным теннисистом, которому удавалось дойти как минимум до 1/4 финала на всех турнирах серии Grand Slam в 2024 году.
На Australian Open Янник стал победителем турнира, на Уимблдоне он дошел до 1/4 финала, на Ролан Гаррос 2024 Янник добрался до финала, где проиграл Карлосу Алькарасу.
Ранее сообщалось, что определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин.
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