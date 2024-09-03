Экс-игрок МЮ, уйдя из Аль-Насра, нашел себе на родине новый клуб
Алекс Теллес продолжит карьеру в «Ботафого»
31-летний защитник Алекс Теллес стал игроком бразильского клуба «Ботафого».
Сообщается, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед», который несколькими часами ранее в статусе свободного агента покинул клуб «Аль-Наср», договорился о контракте на 2,5 года – до конца 2016.
В нынешнем сезоне Алекс Теллес провел в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср» два матча. В предыдущем сезоне на его счету было 27 матчей, 2 гола и 4 ассиста.
За «Аль-Наср» Теллес играл с лета 2023 года, получая 7 млн евро в год.
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