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Бразилия
03 сентября 2024, 08:00 | Обновлено 03 сентября 2024, 08:07
629
0

Экс-игрок МЮ, уйдя из Аль-Насра, нашел себе на родине новый клуб

Алекс Теллес продолжит карьеру в «Ботафого»

03 сентября 2024, 08:00 | Обновлено 03 сентября 2024, 08:07
629
0
Экс-игрок МЮ, уйдя из Аль-Насра, нашел себе на родине новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Теллес

31-летний защитник Алекс Теллес стал игроком бразильского клуба «Ботафого».

Сообщается, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед», который несколькими часами ранее в статусе свободного агента покинул клуб «Аль-Наср», договорился о контракте на 2,5 года – до конца 2016.

В нынешнем сезоне Алекс Теллес провел в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср» два матча. В предыдущем сезоне на его счету было 27 матчей, 2 гола и 4 ассиста.

За «Аль-Наср» Теллес играл с лета 2023 года, получая 7 млн евро в год.

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Алекс Теллес трансферы Ботафого
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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