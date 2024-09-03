Экс-форвард Реала оценил бомбардирские перспективы Мбаппе в клубе

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович дал оценку дублю французского нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Бетисом» (2:0).

«Мбаппе провел очень хорошую игру, забив два важных гола за Мадрид. Игра становилась лучше с течением времени, потому что в первом тайме [«Реал»] играл слабо, довольно робко. Затем, на последних минутах первого тайма и во втором, «Реал» был очень хорош.

Килиан был очень энергичным, показал большое желание. В определенные моменты матча он был взволнован. Но, сделав дубль, он открыл счет своим голам, и мы наверняка увидим еще много мячей от этого парня.

Он – настоящий бомбардир, он – отличный футболист, он забьет тридцать голов [за сезон] или более. Для меня это совершенно очевидно. Возможно, он забьет 35, 40 или 25 голов, мы не знаем. Но мы знаем, что игроки, забивающие более 30 голов, приносят много очков.

После Криштиану [Роналду] и Месси у нас не было игрока, который забивал бы так много голов», – заявил 55-летний Миятович.

Ранее Карло Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе.