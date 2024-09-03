Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Реала оценил бомбардирские перспективы Мбаппе в клубе
Испания
03 сентября 2024, 07:33 | Обновлено 03 сентября 2024, 07:36
412
0

Экс-форвард Реала оценил бомбардирские перспективы Мбаппе в клубе

Предраг Миятович – о первых голах француза в Ла Лиге

03 сентября 2024, 07:33 | Обновлено 03 сентября 2024, 07:36
412
0
Экс-форвард Реала оценил бомбардирские перспективы Мбаппе в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович дал оценку дублю французского нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Бетисом» (2:0).

«Мбаппе провел очень хорошую игру, забив два важных гола за Мадрид. Игра становилась лучше с течением времени, потому что в первом тайме [«Реал»] играл слабо, довольно робко. Затем, на последних минутах первого тайма и во втором, «Реал» был очень хорош.

Килиан был очень энергичным, показал большое желание. В определенные моменты матча он был взволнован. Но, сделав дубль, он открыл счет своим голам, и мы наверняка увидим еще много мячей от этого парня.

Он – настоящий бомбардир, он – отличный футболист, он забьет тридцать голов [за сезон] или более. Для меня это совершенно очевидно. Возможно, он забьет 35, 40 или 25 голов, мы не знаем. Но мы знаем, что игроки, забивающие более 30 голов, приносят много очков.

После Криштиану [Роналду] и Месси у нас не было игрока, который забивал бы так много голов», – заявил 55-летний Миятович.

Ранее Карло Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе.

По теме:
Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале
Новая потеря. Еще один игрок Реала травмировался в сборной Франции
Еще одна потеря. Защитник Реала получил травму
Предраг Миятович Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Юрій Остроумов Источник: Cadena Ser
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Теннис | 02 сентября 2024, 09:15 0
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин

Коко Гофф покинула турнир

Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Теннис | 02 сентября 2024, 10:55 0
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open

Встеча завершилась очень поздно

Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Бокс | 02.09.2024, 07:10
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины
Футбол | 02.09.2024, 23:27
ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины
ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины
Украинец, Месси. Обнародована сборная игроков, у которых истекают контракты
Футбол | 03.09.2024, 05:05
Украинец, Месси. Обнародована сборная игроков, у которых истекают контракты
Украинец, Месси. Обнародована сборная игроков, у которых истекают контракты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
01.09.2024, 18:44 8
Бокс
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
02.09.2024, 18:34 38
Футбол
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
02.09.2024, 11:57 27
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
01.09.2024, 08:55 3
Олимпийские игры
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
01.09.2024, 08:24 72
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
01.09.2024, 18:19 5
Футбол
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
02.09.2024, 01:59 2
Теннис
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
02.09.2024, 04:33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем