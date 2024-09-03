Роналду высказался о своих перспективах сыграть на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о том, сможет ли он принять участие в чемпионате мира 2026, который, как известно, примут США, Мексика и Канада.

«Чувствую себя хорошо. Но я не могу ответить на вопрос про 2026 год. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций. Но 2026 год? До него еще далеко», – заявил 39-летний Роналду.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции в послематчевых пенальти. Команда Португалии на мундиале в Катаре в четвертьфинале проиграла сборной Марокко (0:1).

Ранее Криштиану Роналду заявил о том, что не готов мириться с ролью запасного в сборной Португалии.