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Португалия
03 сентября 2024, 07:13 | Обновлено 03 сентября 2024, 07:26
389
0

Роналду высказался о своих перспективах сыграть на ЧМ-2026

Нападающий – о планах

03 сентября 2024, 07:13 | Обновлено 03 сентября 2024, 07:26
389
0
Роналду высказался о своих перспективах сыграть на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о том, сможет ли он принять участие в чемпионате мира 2026, который, как известно, примут США, Мексика и Канада.

«Чувствую себя хорошо. Но я не могу ответить на вопрос про 2026 год. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций. Но 2026 год? До него еще далеко», – заявил 39-летний Роналду.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции в послематчевых пенальти. Команда Португалии на мундиале в Катаре в четвертьфинале проиграла сборной Марокко (0:1).

Ранее Криштиану Роналду заявил о том, что не готов мириться с ролью запасного в сборной Португалии.

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Юрій Остроумов Источник: Bolavip Brasil
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