Криштиану РОНАЛДУ: «Чувствую себя важной частью сборной Португалии»

Легендарный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил о том, что не готов мириться с ролью запасного в сборной Португалии:

«Это вам может казаться, что я готов быть в сборной запасным. Пока я буду играть в футбол, я буду считать себя игроком стартового состава. Однако я всегда уважаю решения, не только тренеров, но и клубов, за которые я играл. Не все ко мне относились хорошо. Но я уважаю тренерские решения.

Пока я чувствую, и тренер мне это тоже сказал, что я важная часть национальной команды. Когда это будет не так, я первым об этом скажу».