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Лига наций
02 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 02 сентября 2024, 23:32
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0

Криштиану РОНАЛДУ: «Чувствую себя важной частью сборной Португалии»

Легендарный форвард не готов быть запасным

02 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 02 сентября 2024, 23:32
280
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Чувствую себя важной частью сборной Португалии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил о том, что не готов мириться с ролью запасного в сборной Португалии:

«Это вам может казаться, что я готов быть в сборной запасным. Пока я буду играть в футбол, я буду считать себя игроком стартового состава. Однако я всегда уважаю решения, не только тренеров, но и клубов, за которые я играл. Не все ко мне относились хорошо. Но я уважаю тренерские решения.

Пока я чувствую, и тренер мне это тоже сказал, что я важная часть национальной команды. Когда это будет не так, я первым об этом скажу».

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Олег Дидух Источник: A Bola
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