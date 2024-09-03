Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сумасшедший гол футболиста с 70 метров. Он это сделал не впервые
Major League Soccer
03 сентября 2024, 05:47 |
929
0

ВИДЕО. Сумасшедший гол футболиста с 70 метров. Он это сделал не впервые

Лука Орельяно из Цинциннати помог своей команде обыграть Монреаль в очередном туре MLS

03 сентября 2024, 05:47 |
929
0
ВИДЕО. Сумасшедший гол футболиста с 70 метров. Он это сделал не впервые
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 сентября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командам Цинциннати и Монреаль.

Поединок прошел на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Встреча запомнилась не только яркой победой одного из фаворитов на трофей, но и суперголом Луки Орельяно на 57-йй минуте.

Цинциннати заработал штрафной удар на своей половине поля. К мячу подошел 24-летний аргентинец и прямым ударом поразил ворота соперников. К слову, Лука и вовсе оформил дубль, а счет в этом матче открыл Кевин Келси, контракт которого принадлежит Шахтеру.

Но для Орельяно забивать такие голы – не впервой. 20 июня Лука с 59 метров забил мяч в ворота Филадельфии, а Цинциннати тогда победил 4:3. К слову, в той же игре также отличился и Келси.

ВИДЕО. Сумасшедший гол футболиста с 70 метров. Он это сделал не впервые

ВИДЕО. Гол Орельяно в ворота Филадельфии с 59 метров (20 июня)

По теме:
ВИДЕО. Монфис негодует. Как Свитолина мешает своему мужу спать
ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины
ВИДЕО. Как украинские сборники совершили перелет из Кишинева в Прагу
Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS) Монреаль Импакт видео голов и обзор видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Бокс | 02 сентября 2024, 07:10 1
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером

Тайсон рассматривает бой с Джозефом Паркером

МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
Теннис | 03 сентября 2024, 03:39 1
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»

Известный журналист и Борис Беккер раскритиковали казахстанскую теннисистку на US Open

«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 02.09.2024, 11:25
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
ФОТО. Схватил за ягодицу. Как Роналду с Джорджиной в бикини отдыхал на яхте
Футбол | 03.09.2024, 02:36
ФОТО. Схватил за ягодицу. Как Роналду с Джорджиной в бикини отдыхал на яхте
ФОТО. Схватил за ягодицу. Как Роналду с Джорджиной в бикини отдыхал на яхте
Три минуты Виктора Коваленко
Футбол | 02.09.2024, 14:43
Три минуты Виктора Коваленко
Три минуты Виктора Коваленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
01.09.2024, 19:52 5
Футбол
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
02.09.2024, 01:59 2
Теннис
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
02.09.2024, 09:15
Теннис
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
01.09.2024, 16:10 1
Бокс
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
02.09.2024, 07:55 35
Футбол
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
01.09.2024, 07:55 15
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
01.09.2024, 20:22 2
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
01.09.2024, 16:36 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем