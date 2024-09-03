В ночь на 1 сентября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командам Цинциннати и Монреаль.

Поединок прошел на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Встреча запомнилась не только яркой победой одного из фаворитов на трофей, но и суперголом Луки Орельяно на 57-йй минуте.

Цинциннати заработал штрафной удар на своей половине поля. К мячу подошел 24-летний аргентинец и прямым ударом поразил ворота соперников. К слову, Лука и вовсе оформил дубль, а счет в этом матче открыл Кевин Келси, контракт которого принадлежит Шахтеру.

Но для Орельяно забивать такие голы – не впервой. 20 июня Лука с 59 метров забил мяч в ворота Филадельфии, а Цинциннати тогда победил 4:3. К слову, в той же игре также отличился и Келси.

ВИДЕО. Сумасшедший гол футболиста с 70 метров. Он это сделал не впервые

ВИДЕО. Гол Орельяно в ворота Филадельфии с 59 метров (20 июня)