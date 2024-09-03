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  4. Украинец, Месси. Обнародована сборная игроков, у которых истекают контракты
Испания
03 сентября 2024, 05:05 |
691
0

Украинец, Месси. Обнародована сборная игроков, у которых истекают контракты

Лунин попал в солидную компанию: Лео, де Брюйне, Салах, Неймар, Сон и другие

03 сентября 2024, 05:05 |
691
0
Украинец, Месси. Обнародована сборная игроков, у которых истекают контракты
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Портал OneFootball обнародовал символическую сборную игроков, у которых завершаются контракты летом 2025 года.

В команде нашлось место 25-летнему украинскому голкиперу мадридского Реала Андрею Лунину. Украинец так и не сумел договориться с королевским клубом о новом соглашении.

В сборную попал и 8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси из Интер Майами. Также отметим Неймара, Сона Хын Мина, Кевина де Брюйне и Вирджила ван Дейка.

Отдельно стоит обратить внимание на Мохамеда Салаха из Ливерпуля, который недавно заявил, что сезон 2024/25 станет для него последним в составе мерсисайдцев.

Символическая сборная игроков, у которых завершаются контракты летом 2025 года:

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Кевин де Брюйне Андрей Лунин Альфонсо Дэвис Вирджил ван Дейк Джонатан Та Трент Александер-Арнольд Лионель Месси Йозуа Киммих Неймар Сон Хын Мин Мохамед Салах символическая сборная продление контракта
Даниил Агарков Источник: OneFootball
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