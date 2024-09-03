Украинец, Месси. Обнародована сборная игроков, у которых истекают контракты
Лунин попал в солидную компанию: Лео, де Брюйне, Салах, Неймар, Сон и другие
Портал OneFootball обнародовал символическую сборную игроков, у которых завершаются контракты летом 2025 года.
В команде нашлось место 25-летнему украинскому голкиперу мадридского Реала Андрею Лунину. Украинец так и не сумел договориться с королевским клубом о новом соглашении.
В сборную попал и 8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси из Интер Майами. Также отметим Неймара, Сона Хын Мина, Кевина де Брюйне и Вирджила ван Дейка.
Отдельно стоит обратить внимание на Мохамеда Салаха из Ливерпуля, который недавно заявил, что сезон 2024/25 станет для него последним в составе мерсисайдцев.
Символическая сборная игроков, у которых завершаются контракты летом 2025 года:
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