Легендарный 39-летний португальский форвард Криштиану Роналду задержался в Монако после жеребьевки Лиги чемпионов, на которую он был приглашен.

КриРо вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, которая надела белое бикини, отдыхал на яхте.

Репортеры засняли отдых Роналду и его девушки. В социальных сетях одно из движений Криштиану вызвало фурор: португалец схватил Джорджину за ягодицу, а сама девушка кинула неодобрительный взгляд на футболиста. Болельщики и фаны окрестили такой поступок Роналду как непристойным.

ФОТО. Схватил за ягодицу. Как Роналду с Джорджиной в бикини отдыхал на яхте