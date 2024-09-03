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03 сентября 2024, 02:36 |
434
0

ФОТО. Схватил за ягодицу. Как Роналду с Джорджиной в бикини отдыхал на яхте

Криштиану задержался в Монако, а его движение вызвало фурор в социальных сетях

03 сентября 2024, 02:36 |
434
0
ФОТО. Схватил за ягодицу. Как Роналду с Джорджиной в бикини отдыхал на яхте
Twitter. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Легендарный 39-летний португальский форвард Криштиану Роналду задержался в Монако после жеребьевки Лиги чемпионов, на которую он был приглашен.

КриРо вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, которая надела белое бикини, отдыхал на яхте.

Репортеры засняли отдых Роналду и его девушки. В социальных сетях одно из движений Криштиану вызвало фурор: португалец схватил Джорджину за ягодицу, а сама девушка кинула неодобрительный взгляд на футболиста. Болельщики и фаны окрестили такой поступок Роналду как непристойным.

ФОТО. Схватил за ягодицу. Как Роналду с Джорджиной в бикини отдыхал на яхте

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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