Новая потеря. Еще один игрок Реала травмировался в сборной Франции

Федерация футбола Франции официально сообщила о том, что полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени покинул расположение национальной сборной из-за травмы. Вместо него вызван хавбек «Лацио» Маттео Гендузи.

Сообщается, что у Тчуамени травма левой ноги. Сроки восстановления 24-летнего хавбека неизвестны.

Это уже второй игрок «Реала» за сегодняшний день, который покинул расположение сборной Франции по причине травмы. Ранее домой отправился Ферлан Менди. Кроме него, «Реал» из-за травмы потерял Дани Себальоса.