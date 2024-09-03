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Испания
03 сентября 2024, 00:06 | Обновлено 03 сентября 2024, 00:33
138
0

Новая потеря. Еще один игрок Реала травмировался в сборной Франции

Орльен Тчуамени покинул расположение сборной Франции

03 сентября 2024, 00:06 | Обновлено 03 сентября 2024, 00:33
138
0
Новая потеря. Еще один игрок Реала травмировался в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Федерация футбола Франции официально сообщила о том, что полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени покинул расположение национальной сборной из-за травмы. Вместо него вызван хавбек «Лацио» Маттео Гендузи.

Сообщается, что у Тчуамени травма левой ноги. Сроки восстановления 24-летнего хавбека неизвестны.

Это уже второй игрок «Реала» за сегодняшний день, который покинул расположение сборной Франции по причине травмы. Ранее домой отправился Ферлан Менди. Кроме него, «Реал» из-за травмы потерял Дани Себальоса.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид сборная Франции по футболу травма
Олег Дидух Источник: Федерация футбола Франции
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