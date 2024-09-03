ФОТО. Мудрик опубликовал цитату порноактрисы, но затем все быстро почистил
Михаил в Instagram опубликовал слова Анджелы Уайт
Украинский вингер Михаил Мудрик в очередной раз вляпался в странную историю.
Пока слухи о его романе с российской моделью потихоньку угасают, украинец снова учудил в своем Instagram.
Михаил опубликовал пост в социальной сети с несколькими фотографиями. На одной из них была написана цитата:
«Спросите всех, если вы хотите принять неправильное решение».
Ну, спрашивать никого не пришлось. По иронии, эта цитата Анджелы Вайт – австралийской порноактрисы.
Естественно, Михаил спустя некоторое время сразу убрал это фото.
ФОТО. Мудрик опубликовал цитату порноактрисы, но затем все быстро почистил
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