Украинский вингер Михаил Мудрик в очередной раз вляпался в странную историю.

Пока слухи о его романе с российской моделью потихоньку угасают, украинец снова учудил в своем Instagram.

Михаил опубликовал пост в социальной сети с несколькими фотографиями. На одной из них была написана цитата:

«Спросите всех, если вы хотите принять неправильное решение».

Ну, спрашивать никого не пришлось. По иронии, эта цитата Анджелы Вайт – австралийской порноактрисы.

Естественно, Михаил спустя некоторое время сразу убрал это фото.

ФОТО. Мудрик опубликовал цитату порноактрисы, но затем все быстро почистил