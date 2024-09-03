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  4. ФОТО. Мудрик опубликовал цитату порноактрисы, но затем все быстро почистил
Англия
03 сентября 2024, 00:10 | Обновлено 03 сентября 2024, 00:33
462
1

ФОТО. Мудрик опубликовал цитату порноактрисы, но затем все быстро почистил

Михаил в Instagram опубликовал слова Анджелы Уайт

03 сентября 2024, 00:10 | Обновлено 03 сентября 2024, 00:33
462
1
ФОТО. Мудрик опубликовал цитату порноактрисы, но затем все быстро почистил
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик в очередной раз вляпался в странную историю.

Пока слухи о его романе с российской моделью потихоньку угасают, украинец снова учудил в своем Instagram.

Михаил опубликовал пост в социальной сети с несколькими фотографиями. На одной из них была написана цитата:

«Спросите всех, если вы хотите принять неправильное решение».

Ну, спрашивать никого не пришлось. По иронии, эта цитата Анджелы Вайт – австралийской порноактрисы.

Естественно, Михаил спустя некоторое время сразу убрал это фото.

ФОТО. Мудрик опубликовал цитату порноактрисы, но затем все быстро почистил

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Nick.Grabowski
То ціна на Мудрика тепер зросте чи впаде?
Чи це вплинуло на рейтинг Мудрика в переліку номінантів на Золотий м'яч?
Що скажуть видатні футбольні експерти?
Можливо спортивним "журналістам" потрібно взяти розширене інтерв'ю в легенди лондонського "Челсі" з цього приводу?
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