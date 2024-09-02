ОФИЦИАЛЬНО. Именитый защитник покинул Рому

«Рома» официально сообщила о прекращении сотрудничества с центральным защитником Крисом Смоллингом. Контракт с 34-летний англичанином расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ожидается, что в ближайшее время Смоллинг подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Фахья».

Ранее «Рома» сообщила о подписании на правах свободного агента Марио Эрмосо, который фактически и заменит Смоллинга.

Англичанин выступал за «Рому» с лета 2019 года. В прошлом сезоне Крис потерял место в основе команды и принял участие всего в 12 матчах во всех турнирах.