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Италия
02 сентября 2024, 23:49 | Обновлено 03 сентября 2024, 00:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Именитый защитник покинул Рому

Крис Смоллинг продолжит карьеру в Саудовской Аравии

02 сентября 2024, 23:49 | Обновлено 03 сентября 2024, 00:34
280
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ОФИЦИАЛЬНО. Именитый защитник покинул Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Смоллинг

«Рома» официально сообщила о прекращении сотрудничества с центральным защитником Крисом Смоллингом. Контракт с 34-летний англичанином расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ожидается, что в ближайшее время Смоллинг подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Фахья».

Ранее «Рома» сообщила о подписании на правах свободного агента Марио Эрмосо, который фактически и заменит Смоллинга.

Англичанин выступал за «Рому» с лета 2019 года. В прошлом сезоне Крис потерял место в основе команды и принял участие всего в 12 матчах во всех турнирах.

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Крис Смоллинг Рома Рим расторжение контракта свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Рома
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