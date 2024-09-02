Италия02 сентября 2024, 23:49 | Обновлено 03 сентября 2024, 00:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Именитый защитник покинул Рому
Крис Смоллинг продолжит карьеру в Саудовской Аравии
02 сентября 2024, 23:49 | Обновлено 03 сентября 2024, 00:34
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«Рома» официально сообщила о прекращении сотрудничества с центральным защитником Крисом Смоллингом. Контракт с 34-летний англичанином расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ожидается, что в ближайшее время Смоллинг подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Фахья».
Ранее «Рома» сообщила о подписании на правах свободного агента Марио Эрмосо, который фактически и заменит Смоллинга.
Англичанин выступал за «Рому» с лета 2019 года. В прошлом сезоне Крис потерял место в основе команды и принял участие всего в 12 матчах во всех турнирах.
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