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Италия
02 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 23:00
289
0

Припомнил старые грехи. Лидер Милана отреагировал на критику Ди Канио

Рафаэл Леау опубликовал фото с нацистским жестом итальянского форварда

02 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 23:00
289
0
Припомнил старые грехи. Лидер Милана отреагировал на критику Ди Канио
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Один из лидеров «Милана», Рафаэл Леау, вступил в публичный конфликт со скандальным экс-форвардом сборной Италии Паоло Ди Канио, который сейчас работает экспертом на телевидении.

В последние дни в Италии широко обсуждалось поведение Леау и Тео Эрнандеса, которые не подошли к главному тренеру команды Паулу Фонсеке выслушать его установку во время паузы на водопой в матче против «Лацио». Оба игрока демонстративно остались на противоположном фланге, в то время как тренер давал указания всей команде, которая собралась вокруг него.

Ди Канио резко раскритиковал поведение Леау и Эрнандеса:

«Это позор, тренер чувствует себя униженным. В мое время их бы размазали об стену, что вы делаете?».

В ответ Леау на своей странице в Х (Твиттере) опубликовал скандальное фото, на котором Ди Канио празднует гол в ворота «Ромы», демонстрируя нацистский жест:

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Рафаэл Леау Паоло Ди Канио Милан фото
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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