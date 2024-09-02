Припомнил старые грехи. Лидер Милана отреагировал на критику Ди Канио

Один из лидеров «Милана», Рафаэл Леау, вступил в публичный конфликт со скандальным экс-форвардом сборной Италии Паоло Ди Канио, который сейчас работает экспертом на телевидении.

В последние дни в Италии широко обсуждалось поведение Леау и Тео Эрнандеса, которые не подошли к главному тренеру команды Паулу Фонсеке выслушать его установку во время паузы на водопой в матче против «Лацио». Оба игрока демонстративно остались на противоположном фланге, в то время как тренер давал указания всей команде, которая собралась вокруг него.

Ди Канио резко раскритиковал поведение Леау и Эрнандеса:

«Это позор, тренер чувствует себя униженным. В мое время их бы размазали об стену, что вы делаете?».

В ответ Леау на своей странице в Х (Твиттере) опубликовал скандальное фото, на котором Ди Канио празднует гол в ворота «Ромы», демонстрируя нацистский жест: