ПЕРВАК: «Несколько недель назад у Левого берега перехватили нападающего»

Одержав победу в поединке 5 тура УПЛ над «Вересом» (3:1), футболисты «Левого берега» в награду получили аж четыре выходных дня. Победа в Ровно помогла киевлянам покинуть зону вылета и с хорошим настроением готовиться к следующему календарному матчу – с «Кривбассом», который состоится 15 сентября.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Левого берега» Виталий Первак рассказал, что помогло его подопечным одержать волевую победу в Ровно и оценил их выступление на стартовом отрезке чемпионата:

– Если откровенно, то первый тайм в Ровно мы провалили и очень хорошо, что пропустили лишь однажды. Реализуй хозяева пенальти при счете – 1:0, то спастись было бы очень сложно.

Определенную нервозность в действиях «Левого берега» можно объяснить тем, что из-за незначительного повреждения Андрея Якимива и болезни Валерия Сомара мы вынуждены были задействовать в центре обороны Дмитрия Семенова и Владислава Шаповала, которые ранее вместе не выступали. Конечно, определенная несыгранность стопперов чувствовалась и это сказывалось. Тем более, что хозяева высоко нас встречали и заставляли принимать не всегда правильные решения.

– Как можно было остановить этот натиск ровенчан и добиться излома?

– В перерыве я настраивал ребят действовать смелее и главное быстрее укрощать мяч и наладить игру в пас, что бы позволило выходить из-под прессинга и использовать свободное пространство в средней зоне хозяев.

Постепенно нам удалось отодвинуть игру от своих ворот, а затем решающими стали замены на 65-й минуте, когда на поле вышли Клим Приходько, Тарас Галас и Владислав Войцеховский. Уже через две минуты Приходько выравнял положение, вскоре он ассистировал Галасу, который вывел «Левый берег» вперед, а Войцеховский под занавес матча заработал пенальти, который реализовал Руслан Дедух, установив итоговый счет.

– Как Вы вообще оцените выступление подопечных на стартовом отрезке?

– Все же, надо учесть, что мы готовились к выступлению в Первой лиге, когда же в дополнительном мини-турнире завоевали путевку в УПЛ, то необходимо было быть готовым, прежде всего, психологически, потому что это совсем другой уровень. На старте не все получалось, как бы хотелось. Но чувствовалось, что ребята с каждым поединком прибавляют. Потому что сами хорошо понимали, что надо на поле думать быстрее. Иначе неприятностей не избежать. Постепенно появилась уверенность, что можем бросать вызов старожилам Премьер-лиги.

Меня устраивает то количество очков, которые мы набрали и место в турнирной таблице, хотя по налаживанию командной игры есть над чем работать, что совершенствовать. Вот почему сейчас активно работаем над усилением атакующего звена.

– Может уже с кем-то из потенциальных новичков есть договоренность?

– Да, но дальше без конкретики, потому что несколько недель назад у нас перехватили нападающего, с которым мы вели переговоры. Вот подпишем контракт, тогда и поговорим о новобранце.

Кстати, в тренерском штабе «Левого берега» есть изменения. Моим помощником стал Вадим Чернышенко, с которым мы в свое время вместе работали в «Александрии».

Ранее мы сообщали, что первого сентября в пятом туре УПЛ «Левый берег» одержал волевую победу над «Вересом».