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  4. В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
Италия
03 сентября 2024, 01:22 |
366
0

В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому

Артем провел три матча. Голов пока не забивал

03 сентября 2024, 01:22 |
366
0
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Новичок «Ромы» Артем Довбик пока не смог забить свой первый гол за римский клуб. Артем провел три матча в Серии А.

Итальянский портал Il Giornale проанализировал игру Довбика в стартовых матчах за «Рому» и отметил неудачные тактические схемы наставника «волков» Даниэле Де Росси.

«У Довбика за эти матчи было очень мало мячей, за которые можно зацепиться. Артем страдает от схемы тренера Даниэле Де Росси, поскольку почти всегда играет спиной к воротам», – говорится в комментарии портала.

Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».

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Даниэле Де Росси Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник: Il Giornale
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